"تم إعداد أوراق قابلة للتطوير خاصة ورقة الأمم المتحدة القائمة على ما اعتقدنا أنه يضم نقاط الالتقاء بين الفرقاء"

قال المبعوث الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا ان فرقاء الأزمة السورية حققوا تقدما في هذه الجولة وكانوا جادين خلال المحادثات, مشيرا الى انه تم اعداد أوراق قابلة للتطوير خاصة ورقة الأمم المتحدة القائمة على ما اعتقدنا أنه يضم نقاط الالتقاء بين الفرقاء".







وقال دي ميستورا, في مؤتمر صحفي في ختام جنيف 5, ان "الوضع مقلق للغاية ومع هذا وفدا الحكومة والمعارضة أبديا جدية خلال المحادثات".



وتابع دي ميستورا أن "الجولة الخامسة من مباحثات جنيف تميزت بأن كل الافرقاء ناقشت التفاصيل"، لافتاً إلأى أن "الأطراف المشاركة ناقشت مجموعة من القضايا بشكل متواز".



و اشار دي مستورا إلى أن "بعض القضايا تحتاج إلى تحضير جيد قبل البدء في المفاوضات الجادة بشأنها"، موضحاً أننا " أعددنا أوراقا قابلة للتطوير خاصة ورقة الأمم المتحدة القائمة على ما اعتقدنا أنه يضم نقاط الالتقاء بين الطرفين"



ولفت دي ميستورا الى أنه " كان لدينا نقاشات عميقة بالسلال الأربعة بما فيها الحكم والدستور والانتخابات والإرهاب وأجهزة الأمن".



وكان رئيس وفد النظام في جنيف بشار الجعفري قال في وقت سابق اليوم إنه تم الاتفاق مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على مواصلة المشاورات لتحديد موعد جولة جنيف القادمة, مضيفا ان البعض أتى إلى جنيف لتقويض العملية السياسية.



كما قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) نصر الحريري قال يوم الجمعة، أن وفد النظام رفض مناقشة أي شيء باستثناء موضوع محاربة الإرهاب.



وانطلقت مفاوضات جنيف 5، قبل أيام لمناقشة سلات أربع, أعلن عنها دي ميستورا في نهاية جنيف4 الذي عقد 3 آذار الحالي, وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.







سيريانيوز