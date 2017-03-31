البيت الأبيض: حكم الأسد "حقيقة سياسية" علينا ان نقبلها الاخبار السياسية شارك

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر, الجمعة, أن على الولايات المتحدة أن "تقبل بواقع" حكم الرئيس بشار الأسد في سوريا.









وقال سبايسر في مؤتمر صحفي "بخصوص الأسد، هناك حقيقة سياسية علينا أن نقبلها فيما يخص موقفنا الآن، فقدنا فرصا كثيرة في ظل الإدارة (الأمريكية) الأخيرة فيما يتعلق بالأسد".



وأضاف المتحدث: "نحن بحاجة الآن إلى التركيز على هزيمة داعش"... "للولايات المتحدة أولويات راسخة في سوريا والعراق وقد أوضحنا أن مكافحة الإرهاب وخصوصا هزيمة التنظيم هي على رأس أولوياتها".



وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الخميس عن تغير في موقف البيت الأبيض من حكم الأسد, اذ قال ان مصير الرئيس الاسد يحدده الشعب السوري فقط.



وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أكدت الخميس ايضا أن سياسة بلادها في سوريا لم تعد تركز على إزاحة الأسد.



يشار الى ان الرئيس الامريكي اعلن اكثر من مرة في حملته الانتخابية انه سيركز على القضاء على داعش بدلا من ازاحة الاسد.







سيريانيوز

2017-03-31 22:37:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق