لقي حوالي 22 شخصاً حتفهم واصيب أكثر من 50 آخرون، يوم الجمعة، اثر هجوم انتحاري على سوق قرب مسجد شمال غرب باكستان، تلاه إعلان حركة "الأحرار" تبنيها الهجوم.

ونقلت إذاعة "مونت كارلو" الدولية عن معين بيغوم الجرّاح في المستشفى الحكومي في باراشينار حيث وقع الاعتداء، قوله "لدينا في المستشفى 22 قتيلا و57 جريحا من بينهم نساء وأطفال".

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وتوقعت مصادر طبية بدورها ارتفاع حصيلة الهجوم الذي وقع في باراشينار كبرى مدن إقليم كرام القبلي.

وكانت باراشينار شهدت أول اعتداء على نطاق واسع في باكستان في العام 2017 عندما قتل 24 شخصا في تفجير في سوق أخرى في كانون الثاني الماضي.

وأعلنت حركة "الأحرار" المنشقة عن "طالبان"، مسؤوليتها عن هجوم إقليم كرام هو أحد الاقاليم القبلية السبعة التي تحظى بحكم شبه ذاتي في شمال غرب البلاد.

وشهدت باكستان سلسلة تفجيرات خلال شباط الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، أكثرها دموية هجوماً استهدف مزاراً صوفياً في إقليم السند جنوب البلاد، والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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