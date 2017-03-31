قالت الشرطة اليونانية، إن طالب لجوء سوري في مخيم خيوس شرق البلاد، أقدم يوم الخميس على إضرام النار في جسده، ما أدى لإصابته بشدة.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة قولها، إنه "لم يتضح تماماً الدافع وراء قيامه بذلك".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتابعت الشرطة، إن الشاب ذو 29 عاماً والذي وصل إلى المخيم الأسبوع الماضي، يعاني من حروق غطت 88% من جسده.

وجاءت هذه الحادثة بعد ثلاثة أيام من انتحار لاجئ سوري آخر شنقا في ميناء بيرايوس اليوناني، وقالت وسائل إعلام يونانية إنه يبلغ من العمر 25 عاما.

وكان لاجئ سوري في هولندا أحرق نفسه في كانون الثاني 2016 بسبب تأخر إجراءات معاملته في لم شمل عائلته.

يشار الى ان مخيمات المهاجرين في شرق اليونان تحوي حوالي 14000 شخص قدموا إليها من تركيا عبر البحر، في وقت تنتقد فيه المنظمات الإنسانية شروط تلك المخيمات.

سيريانيوز