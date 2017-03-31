أكد وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، يوم الجمعة، إن انتهاء عملية "درع الفرات" لا يعني أن بلاده لن تقوم بعملية أخرى وقت الضرورة للقضاء على كافة التهديدات في حال تعرض أمنها للخطر.

وأوضح إيشيك حسب وسائل اعلام تركية، أن العملية انتهت بنجاح إذ تمكنت من تطهير أكثر من ألفي كيلو متر مربع من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وأضاف الوزير التركي أنها قضت على التهديدات التي كانت تطالها من مناطق "داعش" قبل تحريرها، فضلا عن قضائها على أحلام حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" المتمثلة في الوصل بين كانتوناته.

وشدد إيشيك على أن اتمام بلاده لعملية "درع الفرات" لا يعني أنها لن تبدأ بعملية أخرى وقت الحاجة لدى تعرض أمنها لتهديد ما، فإنها ستبدأ عملية عسكرية أخرى دونما أي تردد للقضاء على ذلك التهديد، لافتا إلى أنها ستحمل اسما مغايرا عن درع الفرات.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن سابقاً أن هدف عملية "درع الفرات" يكمن في تحرير أراض مساحتها 5000 كيلومتر مربع وإقامة منطقة آمنة للنازحين واللاجئين السوريين فيها, مشيراَ الى قوات بلاده لن تغادر سوريا إلا بعد "تصفية التهديد الإرهابي بشكل كامل لحدود تركيا".

وأعلنت تركيا, يوم الأربعاء 29 آذار, عن انتهاء عملية "درع الفرات", التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية, في شمال سوريا, حيث أكد مجلس الأمن القومي التركي أن العملية "تكلّلت بالنجاح".

وكانت تركيا أطلقت عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث قدمت الدعم لفصائل معارضة سورية, والتي خاضت معارك عسكرية في الشمال السوري, ضد المقاتلين الاكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات اهمها جرابلس والباب .