أعلنت منظمة الهلال الأحمر السوري، يوم الخميس، عن مقتل أحد كوادرها في مدينة الطبقة قرب الرقة شمال سوريا.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن المتطوع فراس الحسين لقي حتفه أثناء قيامه بواجبه الإنساني يوم 27 آذار في منطقة الطبقة التابعة لمدينة الرقة شمالي سوريا.

وأكدت المنظمة على ضرورة الحفاظ على سلامة جميع المتطوعين والعاملين في الهلال الأحمر السوري للقيام بواجبهم الإنساني.

وتشهد مدينة الطبقة اشتباكات عنيفة بين "قوات سوريا الديمقراطية" مدعومة بغطاء جوي من قوات التحالف الدولي، وتنظيم "داعش".

يشار إلى أنها ليست الحادثة الأولى التي تشهد مقتل متطوع من منظمة إنسانية، حيث أودى قصف جوي على قافلة مساعدات انسانية في ريف حلب في أيلول الماضي، الى مقتل رئيس فرع الهلال الأحمر في قرية اورم الكبرى، إلى جانب عدد من المتطوعين والموظفين الآخرين.

سيريانيوز