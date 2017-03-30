أعلن مصدر أمني لبناني إن سوريين اثنين قتلا، يوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة في بلدة عرسال شمال شرق لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية gbubl، أن حواء الزهوري (20 عاما) ونور الحسيكي (25 عاما) من بلدة القصير قتلتا جراء انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل سيارة "بيك آب" في حي الشفق بعرسال.

وأضافت الوكالة أن الانفجار تسبب بإصابة امرأة من آل كرنبي من عرسال واصابة سوريين من القصير ايضا، نقلوا جميعهم الى "مستشفى الرحمة".

وقتل رجل سوري مؤخرا، في تبادل لإطلاق النار مع تنظيم "داعش" في بلدة عرسال شرق لبنان.

وتشهد منطقة عرسال اشتباكات متقطعة بين الجيش اللبناني وحزب الله وعناصر من تنظيمي النصرة و"داعش".