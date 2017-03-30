كشفت تحقيقات أجرتها وسائل اعلام المانية عن تورط الجيش الألماني بشكل غير مباشر في الغارة الجوية التي شنها التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, على ريف الرقة, من خلال إعطاء معلومات استطلاعية جمعتها طائرات استطلاع تابعة لسلاح الجو الألماني المشارك في عمليات التحالف.

و جاءت الغارة الأمريكية, وفقا لوسائل اعلام, اعتمادا على معلومات استطلاعية جمعتها طائرات استطلاع "تورنادو" تابعة لسلاح الجو الألماني المشارك في عمليات التحالف الدولي بسماء سوريا والعراق.

وذكرت صحيفة " Süddeutsche Zeitung " وقناتا " NDR " و" WDR " أن طائرات "تورنادو" الألمانية قدمت لقيادة التحالف الدولي صورا للملجأ، وهو مبنى مدرسة كان تسكنه عشرات العائلات النازحة، قبل يوم من تنفيذ الهجوم,ومن ثم قامت الطائرات نفسها بتحليق فوق الموقع بعد تنفيذ الغارة لتقييم آثار الضربة.

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وحسب تحقيق لشبكة "ARD" الألمانية التلفزيونية، التقطت طائرات تورنادو ألمانية صورا في التاسع عشر من شهر آذار الحالي لمبنى في بلدة المنصورة السورية قرب الرقة.

وأرسلت هذه الصور إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش", وبعد يوم من ذلك تم استخدام الصور لتدمير المبنى. وتم إبلاغ لجنة الدفاع في البرلمان الألماني بهذه المعلومات.

ولم تصدر تأكيدات حول ذلك من وزارتي الدفاع الألمانية والأمريكية بخصوص هذه المعلومات.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، الشهر الجاري، جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق في ريف الرقة منها مدرسة البادية في بلدة المنصورة.

ويعتزم التحالف الدولي فتح تحقيق بشأن الاتهامات الموجهة له حول التسبب بقتل عشرات المدنيين جراء غارة شنها على مدرسة تسكنها عائلات نازحة في مدينة الرقة.

ويشن طيران التحالف غارات بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" ما يؤدي لسقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.