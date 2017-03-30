قالت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، يوم الخميس، ان سياسة الولايات المتحدة في سوريا، لم تعد تركز على إزاحة الرئيس بشار الأسد.

وأضافت هيلي أمام مجموعة من الصحفيين "أولويتنا لم تعد الجلوس والتركيز على طرد الأسد... أولويتنا هي كيفية انجاز الأمور ومن نحتاج للعمل معه، لإحداث تغيير حقيقي للناس في سوريا."

ولفتت هيلي إلى أنه "لا يمكننا بالضرورة التركيز على الأسد بالطريقة التي فعلتها الإدارة السابقة".

ويأتي تصريح هيلي، عقب ساعات من قول وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ، إن هناك مزيدا من المباحثات التي يتعين إجراؤها بشأن مستقبل سوريا ولكن وضع الرئيس بشار الأسد سيقرره الشعب السوري.

يذكر أن ترامب كان قد أكد أن هزيمة تنظيم "داعش" بالنسبة له تحظى بالأولوية على إقناع الرئيس بشار الأسد بالتنحي.

ويعتبر ترامب أن الأسد يحارب الإرهابيين بفعالية, كما دعا إلى الحد من التدخلات الأمريكية في الخارج "لبناء دول أخرى"، والتركيز بدلا من ذلك على تسوية المشاكل في الولايات المتحدة.

كما هاجم ترامب سياسة إدارة باراك أوباما تجاه سوريا، باعتبار أنها تدعم "أشخاصا لا نعرف هويتهم"، وحذر من أن هؤلاء "قد يكونوا" من "داعش" و"أسوأ من الأسد".

سيريانيوز