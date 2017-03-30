قالت وكالة "سبوتنيك"، يوم الخميس، إن مصادر مختلفة أكدت تمديد ولاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا لستة أشهر أخرى.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمقرب من مكتب دي ميستورا، دون كشف اسمه قوله انه جرى تمديد عقده لـ6 أشهر أخرى.

وذكرت الوكالة إن مصدراً في أحد الوفود المشاركة بمحادثات جنيف بشأن الأزمة السورية، ومصدر مطلع في الدوائر الدبلوماسية، أكدا الخبر كذلك.

ونقلت الوكالة عن أحد مصادرها قوله، ان دي ميستورا سيقدم تقريرا عن نتائج "جنيف 5" أمام مجلس الأمن الدولي، لذلك تم تمديد ولايته.

وشدد المصدر على أن التمديد ليس لمدة أسبوعين فقط، بقوله "ليس هناك شيء مثل التمديد لأسبوعين".

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية دي ميستورا نهاية الشهر الجاري أي في 31 آذار، حيث عين مبعوثاً في سوريا منتصف العام 2014، خلفاً للأخضر الإبراهيمي، كما عَين نائب وزير الخارجية المصري السابق رمزي عزالدين رمزي نائباً له.

وانطلقت مفاوضات جنيف 5، قبل أيام لمناقشة سلات أربع, أعلن عنها دي ميستورا في نهاية جنيف4 الذي عقد 3 آذار الحالي, وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.

سيريانيوز