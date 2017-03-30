قال مسؤول تركي، يوم الخميس، إن الأولويات على الساحة السورية تتغير، ويجب علينا التواجد على الأرض وعلى الطاولة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش قوله، ان الالويات على الساحة السورية تتغير ويجب علينا التواجد على الأرض وعلى الطاولة، ومنع اقامة دولة ارهابية في شمال سوريا.

وجاء تصريج كورتولموش عقب يوم من تأكيد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مجددا أن هدف بلاده في سوريا هو هزيمة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وتشارك تركيا برعاية مفاوضات سياسية بين أطراف الصراع السوري في العاصمة الكازاخستانية استانا، بالتعاون مع تركيا وإيران، فضلا عن مساهمتها في التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار في سوريا منذ 31 كانون الأول الماضي.

وكانت تركيا أعلنت يوم الاربعاء, عن انتهاء عملية "درع الفرات", التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية, في شمال سوريا, لكنها اشارت الى انه في حال نفذت عملية جديدة ضد تنظيم (داعش) فإنها ستطلق عليها اسم آخر.

سيريانيوز