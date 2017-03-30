اعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الخميس, عن استعداده للتعاون مع الادارة الامريكية بخصوص مكافحة تنظيم " الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن بوتين قوله, منتدى عن القطب الشمالي في شمال روسيا, أنه "سيناقش جهود مكافحة الإرهاب مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في روسيا".

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وجاء ذلك عقب زيارة لوزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون الى انقرة, حيث التقى رئيس الوزراء التركي بن علي وبحث معه الجهود الرامية لمكافحة تنظيم "داعش", وتطهير كل من سوريا والعراق منه.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اشار امس الى إمكانية لاستئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة حول تسوية الأزمة السورية .

وشهدت المباحثات الروسية الأمريكية حول سوريا، في عهد الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما، فترة عصيبة، لكن موسكو ابدت استعدادها التعاون مع واشنطن لاسيما في مجال مكافحة الارهاب بسوريا, بعد تسلم ترامب منصب الرئاسة