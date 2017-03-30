قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الخميس، إن هناك مزيدا من المباحثات التي يتعين إجراؤها بشأن مستقبل سوريا ولكن وضع الرئيس بشار الأسد سيقرره الشعب السوري.

وأوضح تيلرسون خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، ان النقاش مع المسؤولين الأتراك تركز على هزيمة تنظيم "داعش"، مؤكدا تطابق الرؤى مع أنقرة في مواجهة التنظيم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أبدى, في وقت سابق من الشهر الحالي, استعداد بلاده للتعاون المشترك مع وانشطن وموسكو في محاربة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بسوريا. كما تعهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب جعل محاربة "داعش" أولوية، ووجّه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في كانون الثاني الماضي لوضع خطة لهزيمة التنظيم.

كما نوه تيلرسون إلى أن الحديث مع الأتراك تركز على إنشاء مناطق مستقرة في سوريا.

يذكر أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون, في وقت سابق من يوم الخميس, الجهود الرامية لمكافحة تنظيم "داعش", وتطهير كل من سوريا والعراق منه.



