اعلنت الفصائل المسلحة المشاركة في عمليات "درع الفرات" يوم الخميس، مواصلة القتال في سوريا, رغم اعلان تركيا انتهاء عملياتها العسكرية.

ونقلت وكالة الانباء (كونا) عن رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم أحد فصائل "الجيش السوري الحر" المشاركة في عمليات "درع الفرات" مصطفى سيجري قوله، إن الفصائل ستواصل عملياتها العسكرية , حيث دخلت المنطقة في مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة وانها ستحقق نتائج ايجابية وتصب في الصالح العام للشعب السوري".

وأوضح سيجري أن "لتركيا توازنات دولية واقليمية يجب مراعاتها وكذلك لها أهداف قد أعلنتها سابقة نرى أنها تحققت, كما يوجد للجيش الحر اهداف منها " تحرير كامل الأراضي السورية ".

وأعلنت تركيا, يوم الاربعاء, عن انتهاء عملية "درع الفرات", التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية, في شمال سوريا, حيث أكد مجلس الأمن القومي التركي أن العملية "تكلّلت بالنجاح".

وبدأت تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث قدمت الدعم لفصائل معارضة سورية, والتي خاضت معارك عسكرية في الشمال السوري, ضد المقاتلين الاكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات اهمها جرابلس والباب .

وعارضت الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا واعتبرته "عدوانا ", في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا جاءت بهدف طرد "داعش"، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.