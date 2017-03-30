أظهرت بيانات للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, يوم الخميس, أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر تجاوز خمسة ملايين لاجئ لأول مرة في الحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.

وأشارت بيانات جمعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومة التركية , نشرتها وكالات انباء, إلى أن "إجمالي أحدث عدد للاجئين بلغ 5008473 منهم 488531 يعيشون في خيام".

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ويشار الى أن العدد ظل ثابتا عند نحو 4.8 مليون لاجئ معظم عام 2016 ولكنه ارتفع منذ بداية هذا العام.

وكانت الأمم المتحدة ناشدت, كانون الثاني الماضي, لجمع 4,63 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين ودول الجوار المضيفة لهم.

ويعيش اللاجئون في الدول المجاورة ظروفا انسانية سيئة, في وقت تنتقد المنظمات الدولية المجتمع الدولي لعدم تقديم العون للدول المضيفة للنازحين, فضلا عن اخفاقه في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية لهم.

ويقيم معظم اللاجئين السوريين الفارين من الصراع الدائر في سوريا في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا التي تستضيف عددا منهم يفوق عددهم في أي بلد آخر, إلى جانب حوالي 7.6 مليون سوري نازحين داخل سوريا.