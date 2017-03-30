سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف شنه التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ريف الرقة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان طائرة تابعة للتحالف الدولي استهدفت سيارة تقل مدنيين نازحين من مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي على أطراف بلدة المنصورة بريف الرقة الغربي، ما أدى لمقتل من كان بداخلها.

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وفي سياق متصل, اشارت مصادر مؤيدة الى مقتل 4 مدنيين بينهم امرأة واصابة 8 آخرين إثر استهداف مدفعية القوات الأمريكية المتمركزة في "قلعة جعبر" منازل المدنيين في قرية "وادي شعبة" شرق مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.

وجاءت الحادثة بعد مقتل عشرات الأشخاص واصابة آخرين، الشهر الجاري، جراء غارات نفذتها طائرات التحالف على مناطق في ريف الرقة منها مدرسة البادية في بلدة المنصورة.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.