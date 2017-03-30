أقر مجلس محافظة دمشق, في اجتماع له, فرض رسوم مالية على السيارات اللبنانية والأردنية التي تعمل على خطوط النقل الخارجي.

ونقلت صحيفة "الثورة" المحلية عن عضو المكتب التنفيذي للشؤون المالية بالمحافظة فيصل سرور قوله إن مجلس المحافظة "أقر استيفاء رسم تسجيل للمرة الأولى لمصلحة صندوق المحافظة للسيارات التي تحمل لوحات مرور لبنانية أو أردنية تعمل على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي في السومرية مبلغاً قدره خمسون ألف ليرة، غير رسوم بدل الخدمة عن السنة التي تم التسجيل فيها."

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وأضاف سرور أنه "في حال عودة السيارة اللبنانية أو الأردنية المنقطعة عن العمل لأكثر من سنتين للتسجيل من جديد في مركز السومرية، فإنه يفرض بدلاً مالياً لمصلحة المحافظة قدره خمسون ألف ليرة إضافة للغرامات المتراكمة على تلك السيارة عن سنوات الانقطاع".

وجاءت الإجراءات , بحسب سرور, انطلاقاَ من "مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن فرض لبنان رسوما على السيارات السورية".

ويشار الى أن كراج شارل الحلو في العاصمة اللبنانية بيروت فرض, في وقت سابق, رسوماً وغرامات على السيارات السورية.