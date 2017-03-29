تركزت الكلمات التي ألقاها القادة والزعماء العرب خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ28 حول عدة مسائل وملفات منها سوريا وفلسطين وليبيا واليمن.

وألقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الكلمة الأولى بصفته رئيس القمة السابقة، وتطرق فيها إلى عدد من التحديات التي تواجه الدول العربية على رأسها الأزمة السورية والصراع في اليمن والوضع في ليبيا.

ودعا الأطراف المتحاربة في سوريا إلى وقف القتال "فورا"، كما دعا إلى دعم المبادرة الخليجية لإنهاء النزاع في اليمن.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وتسلم ملك الأردن عبد الله الثاني رئاسة القمة, واعرب خلال كلمة القاها, عن "أمل المملكة في أن تقود مباحثات أستانا وجنيف إلى انفراجة في العملية السياسية في سورية تحفظ وحدة أراضيها".

من جهته, قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالقمة العربية, ان " الشعب السوري يتعرض للقتل، ويجب إيجاد حل سلمي للأزمة".

بدوره, طالب أمير الكويت، إيران باحترام سيادة الدول وحسن الجوار, مشيرا إلى أن الحل السوري "متعثر" نتيجة لتضارب المصالح.

بدوره, طالب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإجبار "النظام السوري على تنفيذ القرار الدولي 2336 ".

كما عبر عن "تقديره للأردن ولبنان لاستضافة اللاجئين السوريين"، مؤكدا أن "قطر لن تتراجع عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين".

فيما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان "أكبر أزمات المنطقة هي التي يعيشها الشعب السوري، في ظل انتشار الإرهاب، وتدخلات خارجية غير مسبوقة".

اما الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط , أشار, في كلمته, إلى "غياب أي دور عربي في معالجة الأزمة السورية".

وقال "نتابع الأزمة دون وسيلة حقيقية للتدخل مع أطراف أخرى فاعلة تتصدى لصياغة مستقبل سورية من دون إسهام عربي حقيقي".

أما الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي, فأكد على رفض بقاء المنطقة "رهينة الاضطرابات"، ودعا إلى إعادة الأمل للمواطن العربي في كل مكان, مشيرا إلى "استحالة حل الأزمة السورية عسكريا".

وانطلقت، يوم الأربعاء، القمة العربية في دورتها الـ28 التي تعقد في منطقة البحر الميت بالأردن, وذلك في غياب سوريا.