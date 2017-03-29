وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، رسالة الى المشاركين في القمة العربية والتي انعقدت في الاردن, تضمنت امكانية تعاون موسكو مع الجامعة العربية لتسوية النزاعات الاقليمية لاسيما سوريا.

وجاء في الرسالة, التي نشرتها وسائل اعلام, ان " استمرار تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزيد الحاجة إلى جامعة الدول العربية كآلية للحوار المتعدد الأطراف وتنسيق الجهود المشتركة".

وشدد بوتين في هذه الرسالة على ان "موسكو تنوي زيادة التعاون مع جامعة الدول العربية لتسوية النزاعات الإقليمية وترسيخ الهدنة في سوريا ومكافحة الإرهاب وإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين وتحريك العملية السياسية".

وأكدت الرسالة أن "روسيا تنوي زيادة التعاون مع جامعة الدول العربية بهدف تسوية الأزمات الإقليمية بالطرق السياسية الدبلوماسية بأسرع ما يكمن، وكذلك في إعمار المناطق المتضررة بعد تسوية النزاعات".

وانطلقت، يوم الأربعاء، القمة العربية في دورتها الـ28 التي تعقد في منطقة البحر الميت بالأردن, وذلك في غياب سوريا.