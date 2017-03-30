سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الاربعاء, جراء قصف استهدف عدة مناطق بريفي دمشق وادلب , بالتزامن مع تواصل العمليات العسكرية في ريف حماه الشمالي,

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف من الطيران الحربي على بلدة زملكا ومديرا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وفي ريف ادلب, اشارت المصادر الى سقوط قتلى وجرحى بقصف طال بلدتي دير الشرقي وبداما .

وتشهد عدة مناطق بسوريا لاسيما في ادلب وريف دمشق تصعيد في عمليات القصف, فضلا عن مواجهات عنيفة, رغم دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 30 كانون الاول الماضي, برعاية روسية تركية. .

وعن الأوضاع في ريف حماه الشمالي, بينت المصادر ان فصائل المعارضة استهدفت القوات النظامية في محيط تلة الشيحة والنقطة 50 و على جبهة الشيحة .

من جهتها, تحدث وكالة (سانا), نقلا عن مصدر عسكري, لم تسمه, ان “وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها العسكرية ضد تنظيم "جبهة النصرة" في ريف حماة الشمالي واستعادت عددا من النقاط على اتجاه صوران ووسعت نطاق سيطرتها في محيط معرزاف وشمال غرب بلدة قمحانة وصولا إلى سكة القطار جنوب طيبة الإمام”.

ولفت المصدر إلى أن “وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو نفذت سلسلة ضربات مركزة على مقرات وتحركات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات التابعة له في عطشان وسكيك والتمانعة وصوران وطيبة الإمام ومعردس والمجدل وقطيش وكفرنبودة بالريف الشمالي”.

من جانبها, اعلنت مصادر مؤيدة ان الجيش النظامي والقوى الرديفة استعادوا السيطرة على تل الصمصام المعروف بالنقطة 50 شمالي غربي قمحانة و حاجز القرامطة ، كما اعاد النظامي فتح محور محردة سقيلبية.

واضافت المصادر ان سلاح الجو وجه ضربت على مقرات وتحركات جبهة النصرة في عطشان – سكيك – التمانعة – صوران – طيبة الإمام – معردس – المجدل – خطاب – قطيش – الهبيط – كفرنبودة – تل هواش – الجابرية وكفر زيتة واللطامنة ومورك وحلفايا

وتشهد عدة مناطق بريف حماه الشمالي تصعيدا في عمليات القصف, فضلا عن مواجهات عنيفة بين فصائل المعارضة المسلحة والجيش النظامي, تمكن الأخير من خلالها من استعادة عدة مناطق ونقاط.

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في ريف حماه, ردا على الهجوم الذي بدأته المعارضة المسلحة منذ ايام, والتي تمكنت من خلالها من توسيع نطاق السيطرة على عدة مناطق في المنطقة .