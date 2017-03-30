أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو مجدداَ , يوم الاربعاء، أن هدف بلاده في سوريا هو هزيمة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) .

وذكرت وكالة (الاناضول) ان أوغلو، قال خلال مقابلة أجراها معه موقع (بريتبارت) الاخباري الأمريكي "منذ البداية كان سبب دخول تركيا إلى سوريا، هو هزيمة داعش، وتحرير منبج منه ومن عناصر إرهابية أخرى".

واعلنت تركيا, الاربعاء, عن انتهاء عملية "درع الفرات", التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية, في شمال سوريا, لكنها اشارت الى انه في حال نفذت تركيا عملية جديدة ضد تنظيم (داعش) أو أي تهديد لأمنها، فإنها ستطلق عليها اسم آخر.

وبدأت تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث قدمت الدعم لفصائل معارضة سورية, والتي خاضت معارك عسكرية في الشمال السوري, ضد المقاتلين الاكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات اهمها جرابلس والباب .

وعارضت الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا واعتبرته "عدوانا ", في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا جاءت بهدف طرد "داعش"، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

وجدد اوغلو ثبات موقف بلاده حيال بشار الأسد"، متهماَ الأسد "بقتل أكثر من 600 ألف شخصا ، مستخدما أسلحة كيميائية، ما شكّل خطا أحمر لدى المجتمع الدولي بأسره".

وبدأت تركيا تخفف من لهجتها العدائية حيال مايجري في سوريا، حيث دعت على لسان عدد من مسؤوليها , جميع الأطراف إلى الحوار وتشكيل "نظام حكم" في البلاد يشارك فيها جميع السوريين.

سيريانيوز