أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاربعاء, ان هناك "شبهات" بأن "جبهة النصرة" تستخدم بهدف "إسقاط الرئيس بشار الاسد".

وذكرت وسائل اعلام روسية ان لافروف شدد, في مقابلة مع مطبوعة "نايشونال انتيريست", على "دعم أطراف النزاع في سوريا المفاوضات وليس فكرة إسقاط السلطات السورية, فضلا عن ضرورة تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية".

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وكان لافروف اتهم, يوم الثلاثاء, هيئة "تحرير الشام" المعارضة, باستمرار محاولات خروق نظام الهدنة في سوريا.

وتشهد عدة مناطق بسوريا لاسيما في حماه وريف دمشق تصعيد في عمليات القصف, فضلا عن مواجهات عنيفة, رغم دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 30 كانون الاول الماضي, برعاية روسية تركية. .

واشار الى انه "ما زالت هناك إمكانية لاستئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة حول تسوية الأزمة السورية".

وتأتي تصريحات لافروف في ظل اجراء الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا, والتي انطلقت الخميس الماضي, بغية التوصل لحل ينهي الازمة السورية.