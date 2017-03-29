سيريانيوز :: وفد النظام الى جنيف يطرح أسئلة حول السلة الأولى وينتظر التوضيحات من دي ميستورا

وقالت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية إن "الوفد قدم خلال جلسة مع دي ميستورا مجموعة من الأسئلة حول السلة الأولى, بانتظار توضيحات من الفريق الأممي حول المقصود من العناوين المطروحة ضمنها على أن تعقد غدا جلسة صباحية سيتم خلالها متابعة النقاش حول هذه التوضيحات مع دي ميستورا".

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ولم تذكر الوكالة ماهي طبيعة السلة الاولى التي قدم الوفد من خلالها مجموعة من الاسئلة.

جاء ذلك عقب ساعات على وصول وفد النظام إلى مقر الأمم المتحدة لعقد جلسة محادثات مع دي ميستورا.

ويشار الى أن وفد النظام السوري الى جنيف قدم, يوم الاثنين, ورقة حول الدخول إلى العملية الدستورية "بشكل صحيح"، وذلك خلال لقاء جمع الوفد مع رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا.

كما عقد الوفد, يوم السبت الماضي, جلسة محادثات مع دي ميستورا قدم خلالها إلى الأخير ورقة لمكافحة الإرهاب.

وانطلقت مفاوضات جنيف 5، قبل أيام لمناقشة سلات أربع, أعلن عنها دي ميستورا في نهاية جنيف4 الذي عقد 3 آذار الحالي, وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.

سيريانيوز

2017-03-29 22:16:24