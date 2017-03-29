وسع الجيش النظامي, يوم الاربعاء, من نطاق سيطرته على قرى ومناطق بمحيط مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), كما استطاع تأمين 24 كم من الأتوستراد الدولي .

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي استعاد السيطرة 27 بلدة وقرية في محيط دير حافر, وأمن 24 كم من الأتوستراد الدولي حلب-الرقة.

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من جهتها, نقلت وكالة (سبونتيك) عن مصدر عسكري ميداني , لم تسمه, قوله ان النظامي سيطر على 27 بلدة وقرية في محيط مدينة دير حافر التي أول وأهم مقر لتنظيم "داعش".

وأضاف المصدر العسكري أنه" وبعد استعادة دير حافر والقرى المحيطة بها تم تأمين 24 كم من الأتوستراد الدولي (حلب ـ الرقة) وتكبد تنظيم "داعش" مئات القتلى والمصابين ودمرت عشرات المدرعات والعربات القتالية والسيارات المزودة برشاشات".

والبلدات التي تمت استعادتها, بحسب المصدر, 1ـ دير حافر 2ـ جفيرة منصور منبج 3- جفيرة أبو صلاح 4ـ أم عدسة ـ 5ـ عاكولة دير حافر 6ـ أم عدسة /لالة محمد/ 7ـ الكبارية 8ـ الأحمدية 9ـ الكاملية 10ـ تل السوس 11ـ أم تينة 12ـ رسم الفالح ـ 13ـ أبو مقبرة كبير14ـ أبو مقبرة صغير 15ـ رسم الجيسي 16ـ جفيرة غزال 17ـ رسم الخميس الغربي 18ـ رسم الخميس الشرقي 19ـ كيصومة 20ـ قيصوم 21ـ جب ماضي 22ـ صوامع حبوب جب ماضي 23ـ الزكية 24ـ تل المهدوم 25ـ شريفة 26ـ خرائج دهام 27 ـ تل القمقوم.

وكان الجيش النظامي تمكن, مساء الجمعة, من استعادة السيطرة على بلدة دير حافر شرق حلب ابرز معاقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ووسع الجيش النظامي مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي مؤخرا، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات وتلال استراتيجية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.