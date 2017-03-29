لقي شخص مصرعه واصيب آخر، يوم الأربعاء، جراء انفجارين منفصلين وقعا في مدينة إزمير غرب تركيا .

وذكرت وكالات انباء ان شبكة (إن تي في) الاخبارية نقلت عن مصادر امنية قولها ان "انفجارا وقع في سيارة بمنطقة بوجا فيإزمير واسفر عن مقتل شخص واصابة اخر بينما وقع انفجار آخر في حاوية للقمامة على بعد 300 متر من السيارة.

وأوضحت أن "قوات الشرطة وسيارات الاسعاف هرعت الى موقعي الانفجارين بينما تحقق الشرطة في اسبابهما."

ولم تتبن اي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجيرين اللذين استهدفا المنطقة.

وشهدت مناطق عدة في تركيا الآونة الأخيرة حوادث اطلاق نار وانفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.