خرج السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف أول من الدور ثمن النهائي لدورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، ثاني بطولات الماسترز ألف نقطة للرجال، بخسارته أمام الألماني ألكسندر زفيريف 6-4 و2-6 و1-6، فيما تأهل السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال لربع النهائي.

وعكر الواعد زفيريف (19 عاماً) احتفالات فافرينكا بعيد ميلاده الثاني والثلاثين وأوقف مشواره في الدورة.



واستهل فافرينكا المباراة بشكل جيد وكسب المجموعة الأولى، لكنه انهار بعد ذلك، ويلتقي زفيريف في الدور المقبل مع الأسترالي نيك كيريوس الثاني عشر والذي تغلب على البلجيكي دافيد غوفان الثامن 7-6 (7-5) و6-3.



في المقابل، حسم فيدرر الرابع مواجهته مع الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الرابع عشر في مجموعتين بعد الاحتكام إلى شوطين فاصلين 7-6 (7-5) و7-6 (7-4).



ويبدو فيدرر مرشحاً للقب الدورة، للمرة الثالثة بعد 2005 و2006، بعد تتويجه في دورة أنديان ويلز الأخيرة على حساب فافرينكا وفي ظل غياب موراي ودجوكوفيتش.



واستعاد السويسري طاقته بعد غياب لستة أشهر في 2016 اثر جراحة في ركبته وعلاج اصابة في ظهره، فقدم مستويات رائعة في أنديان ويلز حيث أحرز لقبه التسعين في مسيرته الاحترافية.



ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع التشيكي توماس برديتش العاشر والذي تغلب على الفرنسي الأخر أدريان مانارينو 6-3 و7-5 في ساعة و29 دقيقة.



تأهل الإسباني رافاييل نادال المصنف الخامس في البطولة إلى ربع النهائي بطولة ميامي الأميركية للتنس، ثاني دوارتا لماسترز 1000 نقطة، بفوزه على الفرنسي نيكولا ماهو 6-4 و7-6 (7-4).



وهو الفوز الثاني لنادال في 3 مباريات جمعته بماهو.



ويلعب نادال الطامح إلى لقب أول في هذه الدورة بعد أن حل وصيفاً للبطل 4 مرات أعوام 2005 و2008 و2011 و2014، في الدور المقبل مع الأميركي جاك سوك الثالث عشر في البطولة والذي تغلب على مواطنه جاريد دونالدسون الصاعد من التصفيات 6-2 و6-1 في 62 دقيقة وفي أول مباراة بينهما.



ونجا الياباني كي نيشيكوري المصنف ثانياً في البطولة من فخ الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس وتغلب عليه 6-3 و4-6 و6-3.