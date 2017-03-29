بات المنتخب البرازيلي أول المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة عام 2018 في روسيا، بعد فوزه 3-0 على الباراغواي، وخسارة أوروغواي أمام البيرو 1-2 في ليما.

وهذا الانتصار الثامن توالياً لمنتخب البرازيل في التصفيات تحت إمرة تيتي الذي عوّض دونغا.



وافتتح كوتينيو نجم ليفربول الإنكليزي التسجيل لأصحاب الأرض (34) مستفيداً من كرة من باولينيو المتألق مؤخراً.



وسنحت فرصة سهلة لقائد البرازيل نيمار دا سيلفا كي يعزز النتيجة لكن حارس باراغواي سيلفا تصدى لركلة الجزاء التي نفذها مهاجم برشلونة الإسباني (53).



وعوّض نيمار بعد 11 دقيقة إخفاقه بتنفيذ ركلة الجزاء عندما توغل داخل منطقة جزاء باراغواي وأضاف الهدف الثاني (64).



وختم مارسيلو مدافع ريال مدريد أهداف المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما ترجم جملة تكتيكية في الشباك مستفيداً من تمريرة باولينيو (86).



وأصبح رصيد البرازيل 33 نقطة في الصدارة بالوقت الذي توقف به رصيد باراغواي عند 18 نقطة في المركز السابع.

وكانت البرازيل اقتربت من التأهل بعد فوزها على باراغواي 3-0. إلا أن البيرو خدمتها بحسم التأهل مع تبقي أربع جولات على التصفيات

تلتقي خلالها فرق من الصدارة فيما بينها ما يعني استحالة تراجع البرازيل عن المركز الرابع في أسوأ الأحوال حسابياً.



ويتأهل مباشرة عن أميركا الجنوبية أول أربعة منتخبات فيما يلعب صاحب المركز الخامس الملحق.