سقط قتلى وجرحى، يوم الأربعاء، جراء تفجير عبوة ناسفة بحافلة ركاب في شارع الستين بحي الزهراء في مدينة حمص.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير صحة حمص حسان الجندي قوله، ان التفجير أودى بحياة 5 اشخاص، وأصاب 6 آخرين بجروح.

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وقالت مصادر موالية عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة انفجرت في سيرفيس كورنيش على اتستراد الستين في حي الزهراء قرب عشيرة.

ونقلت المصادر عن قائد شرطة حمص قوله، صعد إلى الحافلة شخص يحمل كيسا يحتوي على عبوة ناسفة وتركه داخل الحافلة قبل أن ينزل من الحافلة حيث تم تفجير العبوة.

وكان 6 أشخاص أصيبوا بجروح في الـ 14 من الشهر الجاري جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة لنقل الركاب في حي وادي الذهب بمدينة حمص.

وتعرضت أحياء عدة في مدينة حمص إلى عدة تفجيرات العام الماضي، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى ، كان أضخمها تفجير سيارتان مفخختان في شباط 2016، بشارع الستين نفسه، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين.

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