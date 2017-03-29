تعرضت آمال منتخب الأرجنتين بالتواجد الطبيعي في كأس العالم "روسيا 2018" لضربة قوية إثر الخسارة من المستضيف منتخب بوليفيا 0-2 في الجولة 14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

منتخب التانغو الذي افتقد قائده ونجمه الفذ ليونيل ميسي للعقوبة، تأخر بالنتيجة عبر خوان كارلوس آرسي الذي اقتنص هدف التقدم لبلاده من ضربة رأس محكمة في الدقيقة 31.



وضاعف مارسيلو مارتينز النتيجة لبوليفيا مضيفاً الهدف الثاني في شباك الأرجنتين من خلال تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52.



وباتت تشيلي التي فازت 3-1 على فنزويلا في المركز الرابع برصيد 23 نقطة متقدمة الأرجنتين بنقطة التي تراجعت للمركز الخامس.



أما بوليفيا فحازت على نقاط معنوية لأنها بعيدة نسبياً عن المنافسة إذ أصبح في رصيدها 10 نقاط في المركز التاسع.