أرسلت الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمتي الهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الثلاثاء، قوافل مساعدات إلى بلدتي بلودان في ريف دمشق وتلبيسة بريف حمص.

ونقلت وسائل إعلام عن مساعد المتحدث الرسمي باسم المنظمة الدولية فرحان حق، قوله انه تم إرسال المعونات الغذائية والسلع الأساسية عبر 34 قافلة مساعدات إلى 25 ألف محتاج في بلودان، إضافة إلى 84 ألف شخص من سكان تلبيسة.

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وكانت أخر دفعة مساعدات حصل عليها سكان بلودان تعود لشهر حزيران من العام الماضي، بينما لم يصل موظفون أمميون إلى تلبيسة منذ مطلع شباط الماضي.

وكانت الامم المتحدة تمكنت منتصف اذار الجاري من ادخال قوافل مساعدات إنسانية، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري إلى بلدتي مضايا والزبداني في ريف دمشق، وبلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 500 ألف شخص يعيشون تحت حصار وأن 4.6 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات إليها.

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