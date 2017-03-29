كشفت رئيسة منصة أستانا للمعارضة السورية رندة قسيس، يوم الأربعاء، عن تأييد نائب رئيس الوزراء الروسي، غينادي غاتيلوف، لمقترحات مجموعة الخبراء القانونيين السوريين حول الدستور الجديد للبلاد.

نقلت وسائل اعلام عن قسيس قولها، أن "الاجتماعات شهدت مناقشة مفصلة للبند الرابع لمقترحات الخبراء والذي يتعلق بمسألة الحقوق المدنية واللامركزية وتطبيق النظام الديمقراطي في سوريا".

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وأجريت في يومي 25-26 آذار، مشاورات مع مجموعة خبراء حقوقيين سوريين، بشأن مقترحاتهم حول مشروع الدستور السوري الجديد الذي أعدته روسيا وعرضته في كانون الثاني الماضي أثناء مفاوضات أستانا.

وذكرت وسائل الاعلام انه تم الاتفاق خلال المشاورات على الوثيقة المكونة من 12 بندا التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد.

وتشير الوثيقة إلى ضرورة أن تكون سوريا جمهورية برلمانية تتسم باللامركزية الموسعة، وتؤكد فصل الدين عن الدولة، وأن الشريعة يجب ألا تكون المصدر الوحيد للتشريعات، إضافة إلى التزام الدولة باحترام جميع القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن ميثاق الأمم المتحدة.

كما قالت الوسائل ان المشاركين في المشاورات، اتفقوا على وجوب اعتماد اللغتين الكردية والآشورية لغتين رسميتين للدولة، إلى جانب اللغة العربية، في منطقة الجزيرة الواقعة شمال سوريا.

كما تؤكد الوثيقة احترام حقوق جميع الأقليات العرقية، إضافة إلى احترام حقوق النازحين واللاجئين والمغتربين السوريين، بما في ذلك مشاركتهم الفعالة والحقيقية في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.

وتشير إلى أن كل سوري يحمل جنسية سورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت موسكو سلمت وفد المعارضة السورية, في اجتماعات استانا الأولى, مشروع دستور جديد أعده خبراء روس، يتضمن "أفكاراً ومقترحات"، بهدف تسريع العملية السياسية, لكن قوبل بالرفض من قبل الفصائل السورية المسلحة , لأنها تعتبر أن الهدف ذا الأولوية هو ضمان وقف إطلاق النار، في حين رحبت مجموعة حميميم للمعارضة الداخلية بالمشروع الروسي لدستور سوريا.

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