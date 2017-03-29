أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، مرسوماً يقضي بتعديل الحكومة، شمل 3 وزارات،هي العدل والاقتصاد والتنمية الادارية.

ونص المرسوم على تعيين السيد هشام محمد ممدوح الشعار وزيراً للعدل، والسيد الدكتور سامر عبد الرحمن الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، والسيدة الدكتورة سلام محمد السفاف وزيراً للتنمية الإدارية.

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وكان نجم الأحمد يشغل منصب وزير العدل في الحكومة قبل التعديل الحالي، بينما كان أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فيها، وعلي حسان النوري وزير التنمية الإدارية.

ويأتي التعديل الحكومي بعد أقل من عام على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة عماد خميس، بموجب المرسوم 203 الصادر بتاريخ 3 تموز 2016.