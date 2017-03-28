واصلت إيران نتائجها المميزة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بفوزها الثلاثاء على ضيفتها الصين 1-0.

واستمرت إيران بلا هزيمة بعدما تخطت الصين في المرحلة السابعة من مباريات المجموعة الأولى كما حافظت على نظافة شباكها في التصفيات.



واستفاد مهدي طارمي من فشل دفاع الصين في إبعاد كرة عشوائية داخل منطقة جزاء الصين مسجلاً هدف المباراة الوحيد مع الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

ورفعت إيران رصيدها في الصدارة إلى 17 نقطة بفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبية الثانية التي تجاوزت سوريا 1-0 .



وهذا الانتصار الخامس الذي تحققه إيران مقابل تعادلين، بينما هي الهزيمة الرابعة للصين مقابل تعادلين وفوز، حيث توقف رصيد الأخيرة عند خمس نقاط في المركز الخامس مؤقتاً.



وبقيت أوزبكستان في دائرة الصراع على إحدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 ووجهت ضربة شبه قاضية لآمال ضيفتها قطر، وذلك بالفوز عليها 1-صفر .



ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى روسيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقاً من ذهاب واياب مع ثالث المجموعة الثانية على أن يخوض الفائز في مجموع المباراتين ملحقاً مع رابع اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).