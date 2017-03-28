الجمعة المقبل بدء العمل بالتوقيت الصيفي الاخبار المحلية شارك

تذكر رئاسة مجلس الوزراء ببدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل الحادي والثلاثين من آذار الجاري بحيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة.









وكان مجلس الوزراء أقر عام 2011 تحديد بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من اخر جمعة من شهر تشرين الأول وبدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من اخر جمعة من شهر اذار من كل عام.



وتعمل سورية بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين، حيث يبدأ التوقيت الصيفي في بداية الربيع، من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويتم الرجوع إلى التوقيت الشتوي، في بداية موسم الخريف.



يشار إلى أن هناك نحو 87 دولة حول العالم تعتمد التوقيتين الشتوي والصيفي, وذلك بهدف إطالة النهار وتأخير الغروب.







سيريانيوز

2017-03-28 19:37:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق