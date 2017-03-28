فشل المنتخب السوري بالاقتراب اكثر من حلم التأهل المباشر إلى كأس العالم 2018، بعد خسارته 0-1 أمام نظيره الكوري الجنوبي، الثلاثاء في سيول بالجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

افتتح المنتخب الكوري التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق هونغ جيونغ هو، وعانى منتخبنا طيلة الشوط الأول من البطء في التحول من الدفاع إلى الهجوم وأتيحت له فرصة إدراك التعادل في الدقيقة الـ 30 عبر تسديدة علاء الشبلي من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة علت المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الكوري بهدف دون رد.



وشهد الشوط الثاني أفضلية هجومية لمنتخبنا وخاصة بعد دخول فراس الخطيب فهدد المرمى الكوري أكثر من مرة، وانفرد الخطيب وسدد من مسافة قريبة جداً بالحارس (69).



وأصاب الخطيب العارضة في الوقت بدل الضائع في فرصة بالغة الخطورة كانت كفيلة بمنح سوريا نقطة التعادل (90+1).



وارتفع رصيد كوريا الجنوبية إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف إيران الفائزة 1-0 على الصين في طهران، فيما وقف رصيد سوريا عند 8 نقاط بفارق 4 نقاط خلف أوزبكستان التت فازت بدورها 1-0 بدورها على قطر (4 نقاط).



ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى روسيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقاً من ذهاب واياب مع ثالث المجموعة الثانية على أن يخوض الفائز في مجموع المباراتين ملحقاً مع رابع اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).