صادق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على الشروط الفنية والقانونية والمالية لإطلاق خدمة البث التلفزيوني ضمن باقات تلفزيونية عبر الانترنت، بينما وافق على آلية جديدة لاستقدام الزوار، في إطار السياحة الدينية.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية إن الحكومة صادقت على الشروط الفنية والقانونية والمالية لإطلاق خدمة البث التلفزيوني ضمن باقات تلفزيونية عبر الانترنت، من قبل وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات والتقانة.

وأوضحت الوكالة إن ذلك سيمكن الشركات الراغبة بتقديم هذه الخدمة من تقديم طلباتها لوزارتي الإعلام والاتصالات ضمن شروط محددة.

وكان المجلس ناقش في جلسة سابقة خطة لتطوير عمل الإعلام تركز على استخدام التقنيات المتطورة بما يتلاءم مع الظروف وتطورات الأحداث.

وفيما مجال السياحة الدينية، وافق مجلس الوزراء على الآلية الجديدة التي وضعتها وزارة السياحة وتتعلق باستقدام الزوار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية وخاصة بما يخدم رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار وجودتها منذ الاستقبال وحتى مكان الإقامة والزيارات وذلك عن طريق الشركة السورية للنقل والسياحة.

وسبق لوزير السياحة بشر يازجي أن قال ان عام 2017 سيكون عام انطلاق الاستثمار السياحي في معظم المحافظات، إضافة إلى متابعة تحديث قواعد البيانات بشكل دائم والتركيز على السياحة الدينية وإقامة سوق للمهن اليدوية، مبيناً ان الوزارة تستهدف جذب مليون سائح في الـ2017.

كما وافق المجلس على مشروع قانون تعديل معايير تكليف بعض المنشآت السياحية بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة، مبررة ذلك بنجاح الاتفاق الجاري بين أصحاب المنشآت السياحية والدوائر المالية، حيث كان لا بد من قوننة هذه التجربة لتشمل المنشآت السياحية من مستوى نجمتين حتى خمس نجوم، من أجل تحقيق العدالة الضريبية.

وكان وزارة السياحة أصدرت مؤخرا القرار رقم 500 الناظم لضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت المبيت السياحية مستوى (2-3-4) نجوم، والقرار 505 لبدل خدمات الفنادق السياحية مستوى نجمة واحدة، بحيث شمل القراران الحد الأعلى للخدمات وفق سوياتها واحكام تطبيقها وآلية الإعلان عنها.

وتعاني السياحة في سوريا من ركود منذ انطلاق الاحداث في عام 2011، حيث تشير أرقام وزارة السياحة إلى أن خسائر القطاع السياحي بلغت حوالي 330 مليار ليرة سورية وتم خروج 1200 منشأة سياحية عن العمل.

سيريانيوز