قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، أن أنقرة تواصل المفاوضات مع كل من موسكو وواشنطن حول العملية العسكرية للسيطرة على مدينة منبج من مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح أردوغان، في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره في مدينة سامسون شمال البلاد، "لقد تم تطهير مدن جرابلس والراعي والباب من إرهابيي تنظيم (داعش)، فيما تقوم الآن القوات التركية بتطهير مناطق سوريا من إرهابيي (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) و(وحدات حماية الشعب الكردية)".

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وأردف الرئيس التركي إن "الدور جاء لتحرير منطقة مدينة منبج السورية، التي تسيطر عليها حاليا (قوات سوريا الديمقراطية)"، مشدداً على أن "المفاوضات مستمرة حول هذا الموضوع مع ممثلين عن التحالف الدولي والولايات المتحدة وروسيا".

وسبق أن أعلن أردوغان، أن مدينة منبج تشكل الهدف التالي لقوات "درع الفرات"، بعد تحرير مدينة الباب من قبضة تنظيم "داعش، حيث أكد خلال زيارته لموسكو, انه يسعى للتعاون مع قوات التحالف الدولي, الذي تقوده واشنطن, للسيطرة على مدينة منبج.

وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده لن تغادر سوريا إلا بعد "تصفية التهديد الإرهابي بشكل كامل لحدود تركيا".

وتقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من التنظيم.

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