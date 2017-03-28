أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، إن محادثات بشأن سوريا، ستتواصل في العاصمة الكازاخستانية استانا، برعاية روسية إيرانية تركية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن روحاني، قوله إن تلك المحادثات ستتواصل، دون أن يحدد موعداً لجولة قادمة منها.

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وأضاف روحاني، الذي كان يتحدث بعد ختام يومين من المحادثات في موسكو، أنه بحث الوضع في سوريا واليمن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت استانا استضافت جولة ثالثة من المحادثات بشأن سوريا في 14 آذار الحالي دون مشاركة المعارضة المسلحة، صدر في نهايتها بيان مشترك من الدول الراعية، حدد موعد الجولة القادمة من المفاوضات في 3و4 أيار القادم.

وسبق لاستانا انا احتضنت جولتين من محادثات السلام بشأن سوريا، الأولى منها عقدت يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.

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