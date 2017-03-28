حذرت منصة موسكو للمعارضة السورية، يوم الثلاثاء، من فشل جنيف5 بسبب الضغط على المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا وعدم مناقشة السلات الأربع للتسوية السورية بالتوازي.

وقال رئيس المنصة قدري جميل، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعهم مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، "بحثنا الخطوات الرامية لتفعيل مفاوضات جنيف-5."

ولفت جميل "لقد كنا نصر على قرار دي ميستورا، بضرورة بحث جميع "السلات الأربع" بالتوازي، غير أننا لاحظنا أن ثمة ميل لمناقشة سلة واحدة أو أخرى من السلات تحت ضغط من هذا الجانب أو ذاك".

وسبق لوفد منصة موسكو في جنيف أن اعلن استعداده مناقشة السلات الأربع في آن واحد، مبيناً ان ذلك لسببين، أولهما إظهار الرغبة الحقيقة والإرادة السياسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. أما السبب الثاني، فهو ضرورة الحد من الكارثة الإنسانية في سوريا.

واعتبر جميل أن مفاوضات جنيف -2 قد فشلت فاشلا تاما، "بسبب مناقشة المسألتين الرئيستين، الإرهاب والانتقال السياسي، ليس بشكل مواز، بل بالتتابع".

وحذر رئيس منصة موسكو، من أن استمرار دي ميستورا في الخضوع لضغوطات من طرف وفد النظام أو من طرف وفد معارض، كما هو الحال الآن، سيؤدي إلى تكرار "مأساة جنيف-2".

وأكد جميل إنه يجب عدم فوات الأوان حتى انتهاء الجولة الحالية من المفاوضات و"وضع النقاط على الحروف وتقويم سير المفاوضات".

وكانت مفاوضات جنيف 5، انطلقت قبل أيام لمناقشة سلات أربع, أعلن عنها دي ميستورا في نهاية جنيف4 الذي عقد 3آذار الحالي, وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.

سيريانيوز