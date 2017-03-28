اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, هيئة "تحرير الشام" المعارضة, باستمرار محاولات خروق نظام الهدنة في سوريا.

وذكرت وسائل اعلام ان لافروف تحدث لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي", عن التوتر المتزايد في سوريا, مبينا ان هيئة تحرير الشام" تواصل "خرق نظام التهدئة".

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وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان بلاده تسعى لضان بقاء وقف اطلاق النار في سوريا.

واشار لافروف الى ان "الارهابين شنوا الإرهابيون هجمات بالقرب من دمشق وشمال محافظة حماة. وتمكن الجيش السوري من مقاومتها, قبيل الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف".

وتشهد عدة مناطق بسوريا لاسيما في حماه وريف دمشق تصعيد في عمليات القصف, فضلا عن مواجهات عنيفة, رغم دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 30 كانون الاول الماضي, برعاية روسية تركية. .

وكان لافروف شدد, يوم الاثنين, على ضرورة التنسيق الفعال بشأن عمليات مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا لاسيما الرقة, وذلك بالتعاون مع النظام السوري.

وتأتي تصريحات لافروف في ظل اجراء الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا, والتي انطلقت الخميس الماضي, بغية التوصل لحل ينهي الازمة السورية.