اعلن وفد النظام السوري الى جنيف, يوم الثلاثاء, خلال لقائه الجانب الروسي, انه قدم العديد من الأوراق وينتظر رؤية "جدية" الأطراف الأخرى في التفاعل مها.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان وفد النظام والجانب الروسي اتفقا على "مواصلة التشاور بما يساعد في تحقيق تقدم في المحادثات".

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والتقى وفد النظام, برئاسة بشار الجعفري غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي وسيرغي فيرشينن والوفد المرافق بمقر البعثة الروسية بجنيف وجرى تبادل وجهات النظر حول سير الحوار السوري السوري في اجتماعات جنيف 5 .

من جهتها, أفادت البعثة الروسية في جنيف بأن غينادي غاتيلوف بحث سير المفاوضات السورية في جنيف مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ورئيس الوفد السوري بشار الجعفري.

وقدم وفد النظام السوري الى جنيف, الاثنين, ورقة حول الدخول إلى العملية الدستورية "بشكل صحيح"، وذلك خلال لقاء جمع الوفد مع رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا.

كما قدم وفد النظام ، خلال جلسة محادثات مع المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا ورقة لمكافحة الإرهاب.

وانطلقت مفاوضات جنيف 5 في 23 من الشهر الجاري، لمناقشة سلات أربع, أعلن عنها دي ميستورا في نهاية جنيف4 الذي عقد 3آذار الحالي, وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.