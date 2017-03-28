أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه و الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث تبين أن اسعار بعض الأصناف سجلت ثباتا, ماعدا البصل واللفت والتي شهدت انخفاضا بالاسعار, مقابل ارتفاع أسعار الملفوف والزهرة, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه التي شهدت أسعار أصنافها ثباتا أيضا, باستثناء البرتقال, والتي سجلت انخفاضا بالاسعار, مقابل ارتفاع اسعار الليمون , مقارنة بالنشرة السابقة.

من جهة اخرى, حددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان الاسعار تواصل انخفاضها.

كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار لا تزال ثابتة.

وتعتبر اسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض بالمجمل مرتفعة, وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز