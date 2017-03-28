دعت الامم المتحدة, يوم الإثنين, جميع الأطراف الى العمل على ضمان نجاح مفاوضات جنيف5 بشأن سوريا, معربة في الوقت نفسه عن "قلقها" إزاء سلامة الآلاف من مدنيي محافظة الرقة بسبب العمليات العسكرية الجارية هناك.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق قوله, في مؤتمر صحفي, إن "الأمين العام للامم المتحدة يكرر إعرابه عن دعم مبعوثه الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا".

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وجاء ذلك عقب أيام على انطلاق مفاوضات جنيف 5، لمناقشة سلات أربع, أعلن عنها دي ميستورا في نهاية جنيف4 الذي عقد 3آذار الحالي, وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.

من جانب آخر أوضح المتحدث الأممي أن "الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة وحماية أكثر من 400 ألف من المدنيين خاصة بعد ورود تقارير عن العمليات العسكرية الجارية في المناطق المأهولة بالسكان في محافظة الرقة ".

وأردف المتحدث قائلا "ما زلنا نتلقى تقارير تفيد بأن القتال والغارات الجوية تسبب في وفاة وإصابة عشرات المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمخابز والأسواق والبنية الأساسية للمياه، وقد نزح ما يقدر بـ 35 إلى 40 ألف شخص نتيجة للقتال الدائر منذ تشرين أول 2016".

وتابع حق أن "الشركاء الإنسانيون يقومون بالاستجابة ويقدمون المساعدات الشتوية والمساعدات الغذائية للمحتاجين، ويوزعون مواد توعية بمخاطر الألغام، وخاصة بالنسبة للأطفال".

وشدد حق على أن "الأمم المتحدة تذكر جميع الأطراف بالتزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

ويشار الى أن قصف التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, في ريف الرقة, يوم الأحد, أدى إلى خروج سد الفرات, أضخم السدود السورية, عن الخدمة وانغلاق جميع البوابات.

كما أعلن التحالف الدولي, مؤخرا, إنه يعتزم التحقيق في تقارير تحدثت عن سقوط مدنيين في هجوم نفذته طائراته في محافظة الرقة وأسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

وتتعرض الرقة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي, تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها أحيانا.