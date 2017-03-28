أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف, مساء الاثنين, ان بلاده تسعى لضان بقاء وقف اطلاق النار في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن بوغدانوف قوله, لدى وصوله إلى جنيف، كل ما علينا فعله بصفتنا جهة ضامنة (للهدنة)، نفعله بدقة كبيرة".

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وكان بوغدانوف اعلن, في وقت سابق من الشهر الجاري, أن الهدنة في سوريا لا تزال "متواصلة" و "لم تنته", رغم حدوث خروقات ومحاولات نسفها.

وتأتي تصريحات بوغدانوف في ظل اجراء الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا, والتي انطلقت الخميس الماضي, بغية التوصل لحل ينهي الازمة السورية.

وتشهد عدة مناطق بسوريا لاسيما في حماه وريف دمشق تصعيد في عمليات القصف, فضلا عن مواجهات عنيفة, رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ

ودخل اتفاق وقف اطلاق النار, برعاية روسية تركية, حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، الا ان الاتفاق شهد خروقات وانتهاكات, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.