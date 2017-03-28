سمحت إيران لروسيا باستخدام قواعدها العسكرية لضرب أهداف في سوريا, على ان تكون " كل حالة "على حدة".

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف, في تصريحات لوكالة الانباء (رويترز), انه يمكن لروسيا أن تستخدم قواعد عسكرية إيرانية بشان عملياتها بسوريا على أن تكون كل حالة "على حدة".

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وكان المنسق الايراني للأنشطة السياسية والامنية والعسكرية مع روسيا وسوريا الاميرال علي شمخاني قال, في شباط الماضي, ان الطائرات الروسية لا تزال تستخدم المجال الجوي الايراني لشن غارات في سوريا.

كما اشار وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان كشف, تشرين الثاني الماضي، أن بلاده ستسمح مجدداً لروسيا باستخدام قاعدة "همدان" الجوية الإيرانية لمساعدة النظام السوري, اذا اقتضى الأمر.

واستخدمت طائرات روسية لأول مرة قاعدة جوية إيرانية لتنفيذ ضربات في سوريا في آب الماضي,وقال الجيش الروسي إن طائراته المقاتلة أنجزت مهامها ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام استخدام قاعدة همدان مرة أخرى إذا استلزم الأمر.

واثار استخدام روسيا القاعدة الايرانية جدل واسع وضجة كبيرة, باعتبارها خطوة هي الأولى من نوعها تسمح فيها طهران لطائرات أجنبية مقاتلة باستخدام منشآتها العسكرية منذ ثورة العام 1979.

وتتعاون ايران وروسيا بشكل وثيق في سوريا وتدعمان النظام السوري سياسيا وماديا وعسكريا.