واصل الجيش النظامي النظامي تقدمه, يوم الاثنين, في ريف حماه الشمالي, حيث تمكن من بسط سيطرته على مناطق جديدة , بعد معارك مع فصائل المعارضة المسلحة.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي استعاد السيطرة على سوبين و معرزاف ومنطقتي المقابر و”المطاحن في ريف حماه الشمالي بعد اشتباكات مع ” جبهة النصرة “.

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وفي سياق متصل, نقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه قوله, ان "وحدات من الجيش نفذت عمليات على تجمعات وتحركات النصرة في ريف حماة الشمالي, ما أدى إلى القضاء على كامل مجموعة إرهابية شمال شرق قرية خربة الحجامة ".

ولفت المصدر العسكري إلى “القضاء على كامل أفراد مجموعة إرهابية غرب قرية كوكب كانت تقوم بزرع الألغام وتدمير دبابة في تل الصخر وعربة مزودة برشاش ثقيل في قرية الزارة”.

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة ان فصائل مسلحة استهدفت بصاروخ تاو تجمعاً لقوات النظام في بلدة معرزاف بريف حماة الشمالي

وكان الجيش النظامي تقدم امس في ريف حماه الشمالي, حيث استعاد السيطرة على مساحات جديدة, كما تمكن من كسر الطوق الذي فرضته فصائل المعارضة المسلحة على مدينة محردة.

وكانت المعارضة وسعت من نطاق سيطرتها, في الايام الماضية, على عدة قرى وبلدات بريف حماه الشمالي, كما سيطرت على اجزاء واسعة من أتستراد محردة السقيلبية .

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في ريف حماه الشمالي, حيث تمكن السبت من استعادة السيطرة على بلدة كوكب, بعد معارك مع فصائل مسلحة, كما بدأ عملية لاستعادة تل الصخر وحاجز أبو عبيدة الإستراتيجي بريف محردة.

وجاءت العمليات العسكرية للنظامي ردا على الهجوم الذي بدأته المعارضة المسلحة منذ ايام, والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على عدة مناطق .