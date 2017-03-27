اعلن محافظ حمص طلال البرازي, يوم الاثنين, ان التحضير لخروج الدفعة الثالثة من مسلحي حي الوعر بحمص الرافضين لاتفاق المصالحة, سيتم خلال الايام القليلة القادمة.

ونقلت وسائل اعلام عن البرازي, في تصريح صحفي, قوله انه "تم اخراج 500 من مسلحي المعارضة مع عائلاتهم من حي الوعر بحمص باتجاه ريف حلب الشمالي ".

وخرجت, صباح اليوم, الدفعة الثانية من مسلحي حي الوعر في حمص، اطار تنفيذ اتفاق مصالحة بالحي, بوساطة روسية.

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واشار البرازي الى ان "البرنامج المحدد لاتفاق المصالحة يمتد ما بين ستة وثمانية اسابيع يكون الحى في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة بعد اخراج المسلحين الرافضين للاتفاق مع عائلاتهم وتسوية اوضاع المسلحين الباقين".

و تم منذ ايام خروج الدفعة الأولى من المسلحين مع عائلاتهم من حي الوعر بمدينة حمص، إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 13 الشهر الجاري، بين النظام السوري وممثلين عن حي الوعر برعاية من مركز تنسيق المصالحة الروسي في حميميم, تمهيدا لعودة السيطرة الكاملة للدولة على الحي.

و وتتحدث مصادر معارضة بأن النظام ينتهج , من خلال اتفاق المصالحة, ممارسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في حي الوعر, لكن محافظ حمص طلال البرازي نفى ذلك, مؤكداَ بقاء أكثر من 40 ألف نسمة بعد إخراج جميع المسلحين الرافضين للاتفاق لاتفاق المصالحة مع عائلاتهم.