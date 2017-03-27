أكدت مديرية تربية دمشق على منع استخدام الطلاب لمواقع التواصل الاجتماعي داخل الحرم المدرسي.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن معاون مدير تربية دمشق سليمان يونس قوله, خلال جلسة مجلس محافظة دمشق, ان"المديرية جاهزة لاستقبال أي شكوى حول هذا الأمر ليصار إلى اتخاذ الإجراء المناسب".

واشار يونس الى انه "تم تفعيل دور الضابطة العدلية بالنسبة للمدارس الخاصة"، داعيا إلى "إعلام المديرية بأي ظاهرة سلبية أو تجاوز لتعالج بشكل أصولي".

يذكر أن وزارة التربية تمنع استخدام الهاتف النقال منعاً باتاً داخل الحرم المدرسي كله، كما يمنع إظهاره أو تداوله حتى ولو كان مغلقاً وفي حال المخالفة باستخدامه للاتصال يصادر ولا يعاد وعند استخدامه بشكل مسيء يصادر وينقل الطالب من المدرسة نقلاً إجبارياً وعند تكرار المخالفة في المدرسة الجديدة يفصل من المدارس كلها.