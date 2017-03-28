أعلن "الجيش الحر", يوم الاثنين, انه سيقاتل حتى استعادة السيطرة على مدينتي منبج بريف حلب والرقة.

ونقلت وسائل اعلام عن العقيد أحمد عثمان، القيادي في "الجيش الحر" قوله , في مؤتمر صحافي من جنيف، إن قوات "الجيش الحر" ستقاتل حتى تحرير منبج من "قوات سوريا الديمقراطية" وتحرير الرقة من تنظيم "داعش" .

وتواصل فصائل "درع الفرات" , المدعومة من تركيا, حملتها العسكرية صوب منبج, بعد أن طردوا مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مدينة الباب الشهر الماضي, حيث اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الفصائل سيطرت على بعض البلدات قرب مدينة منبج .

وكانت تركيا أعلنت مراراَ ان منبج هي الهدف الثاني لها, بعد مدينة الباب, مهددة بقصف المقاتلين الاكراد في حال لم ينسحبوا منها, لكنها رفضت التحرك العسكري المنفرد من دون التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا, مشيرة, في الوقت نفسه, الى انها لا تعارض وقوع المدينة بأيدي الجيش النظامي.

وتاتي عملية منبج في وقت يشن مقاتلون أكراد, مدعومون من قبل التحالف الدولي, عمليات عسكرية في الرقة, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) , حيث استطاعوا استعادة عدة مناطق كانت خاضعة للتنظيم.