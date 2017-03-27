واصل الجيش النظامي تقدمه, يوم الاثنين, على حساب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في شمال غرب تدمر بحمص, حيث تمكن من استعادة عدة نقاط ومساحات جديدة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه قوله, ان وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على جبل مربط عنتر وعدد من النقاط المحيطة به شمال غرب تدمر , وعلى جبل الحيد وجبل الظليل شمال حقل حيان للغاز ".

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ووسع الجيش النظامي في الايام الاخيرة من نطاق سيطرته على مناطق وتلال ومرتفعات ونقاط بريف تدمر بحمص, بعد معارك مع تنظيم "داعش".

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد , مؤخراَ, السيطرة على مدينة تدمر، بعد قرابة 3 اشهر من خسارتها لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), فيما اشارت التصريحات الروسية الى ان السيطرة تمت بمساعدة الروس.